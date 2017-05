Quadrilha de assaltantes é presa pela PM

Oito pessoas foram detidas, na noite da última quarta-feira, suspeitas de assaltar passageiros dentro de um ônibus do BRT na estação André Rocha, na Taquara, Zona

Oeste do Rio. Entre elas estavam cinco menores de idade. De acordo com o 18º BPM (Jacarepaguá), os policiais foram avisados do crime por uma das vítimas, enquanto

faziam patrulhamento na Estrada dos Bandeirantes.

Os suspeitos foram encontrados durante uma revista no coletivo. Segundo a polícia, eles estavam com uma arma e um objeto roubado de um dos passageiros. A ocorrência

foi registrada na 32ª DP (Taquara).