Protesto contra o fechamento da AACD fecha parte da Dutra em Nova Iguaçu

Um protesto está ocorrendo agora na Dutra em Nova Iguaçu contra o fechamento da AACD que atende na região.

Na tarde de ontem uma comissão formada por mães com filhos atendidos pela Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Nova Iguaçu foi recebida pelo prefeito Rogério Lisboa. Na pauta foram discutidas as soluções de parceria e apoio às mães com objetivo de evitar o fechamento da instituição, anunciado pela direção da AACD este mês com previsão de fechamento para setembro deste ano.

A AACD alega atrasos no pagamento dos repasses. Porém, durante o encontro foram apresentados documentos que comprovavam que a atual gestão municipal repassou esse ano cerca de R$ 695 mil para AACD referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 e parte da dívida deixada pela gestão anterior. Elas são pagas de acordo com a apresentação do faturamento de produção. Desde março a AACD não apresenta faturas para que a prefeitura faça os repasses.

Segundo o prefeito, os atrasos existentes foram os deixados pela gestão passada, no total de R$ 1.571.422,35, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, sendo que parte deste valor, já foi pago pelo atual governo.