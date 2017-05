O Hemorio estará com um ônibus para coleta de sangue no Shopping Grande Rio, nesta quinta-feira (6), das 10h às 15h. O projeto ‘Coleta Móvel’ roda o estado para sensibilizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue. A prefeitura de São João de Meriti abraça essa iniciativa.

Curtir isso: Curtir Carregando...