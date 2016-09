Procon interdita lojas do Shopping Grande Rio

O Procon Estadual, ligado à Secretaria de Estado de Governo, realizou, nesta segunda-feira (12), uma fiscalização em lojas e lanchonetes no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. A Operação Rolezinho vistoriou 37 estabelecimentos, entre lojas e restaurantes e autuou 22 deles.

Os dois estabelecimentos interditados eram lojas especializadas em manicure e pedicure: a Cia das Unhas e a Conquista dos Pés. ambas não possuíam alvará de funcionamento, Livro de Reclamações e um exemplar do Código de Defesa do Consumdiror (CDC) para consulta dos clientes. A Cia das Unhas também não tinha o cartaz do Disque 180 (campanha de denúnicas de violência contra a mulher) e mantinha em uso 51 frascos de esmaltes vencidos.

Já a Companha dos Pés também não tinha o cartaz do Disque 151 (telefone do Procon Estadual para denúncias e tirar dúvidas do consumidor). As duas lojas foram interditadas porque não emitiam nota fiscal ou qualquer documento comprobatório dos serviços prestados aos seus clientes.

Não foram encontradas irregularidades nas seguintes lojas do Shopping Grand Rio: Toulon; Depp; Sport Mix; Size of; Mr Cat; Redley; Havaianas; Torcida Mix; Lupo; Via Torino; Monte Carlo; O’born; La Partier; Lilica e Tigor; CVC.