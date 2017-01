Procon descarta produtos impróprios em Caxias

O Procon Estadual descartou, nesta terça-feira, 362,8 kg de produtos impróprios ao consumo em Duque de Caxias. A Operação Secos e Molhados vistoriou três supermercados da região. Duas filiais do Mercado de Carnes São Thiago foram autuadas, somente a filial do Mega Market não apresentou irregularidades.

Na filial do Mercado São Thiago localizada na Avenida Nilo Peçanha,nº 266, foram encontrados 321,1kg de produtos sem especificação de validade. De acordo com os agentes, na câmara fria estavam estocados 19kg de linguiça, 10kg de carré, 3,5kg de filé de polaca, 37 kg de tirinha de frango e 110kg de carne de porco. Ainda havia moídos expostos à venda: 36kg carne bovina e 5,8kg de carne de frango. Outros 100kg de salgados estavam expostos sem proteção contra insetos.

Já na outra unidade, localizada na Avenida Plínio Casado, o Procon encontrou 14,3 kg de steak de frango, 14kg de carne bovina moída e 13,2 kg de carne de frango moída sem especificação de validade. Segundo o órgão, o piso da câmara fria estava com rachaduras e fissuras. O local também não tinha certificado de dedetização.

De acordo com os fiscais, foi determinado a reforma da câmara no prazo de 15 dias, sob pena de interdição, e a dedetização com a comprovação da realização do serviço no mesmo prazo.

Via O Dia