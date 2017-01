PRF recupera carro roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na noite desta quarta-feira. De acordo com a polícia, o motorista tentou fugir após a abordagem dos agentes na pista sentido Juiz de Fora.

Na fuga, o suspeito saiu da BR-040 e entrou na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), na altura de Caxias. Depois, ele bateu com o carro, mas conseguiu ainda fugir para um matagal às margens da rodovia. A dona do veículo, ao ser avisada sobre a recuperação, disse que estava saindo da delegacia. O suspeito deixou para trás um revólver, o qual foi encontrado no interior do veículo. A ocorrência foi encaminhada a 62ª DP (Imbariê).