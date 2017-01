PRF recupera carro com placa clonada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro com placa clonada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Durante a operação “Rota Segura”, em parceria com a Força Nacional, os agentes prenderam ainda um suspeito de receptação.

Os policiais faziam blitz perto do trevo das Margaridas, no sentido Avenida Brasil, quando desconfiaram de um carro preto. No veículo, eles encontraram uma munição de calibre 38 dentro de uma bolsa.

Segundo os agentes, o suspeito, de 50 anos, contou que trabalhava como vigilante. No entanto, a PRF detectou que o carro era roubado e a placa, clonada. O motorista alegou desconhecer qualquer irregularidade e disse que trocou uma casa pelo carro, no valor de R$ 40 mil. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.