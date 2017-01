PRF prende suspeito de roubar carro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem e recuperaram um carro roubado durante uma abordagem na rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta terça-feira. O suspeito foi reconhecido pela vítima que teve o carro roubado na manhã de segunda-feira. A ação faz parte da operação ‘Rota Segura’, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Rio.

Os policiais faziam uma ronda na altura do km 305, quando resolveram parar o condutor de um Ônix cinza. Quando os suspeitos avistaram a viatura PRF, fugiram. Os agentes iniciaram uma perseguição e alguns quilômetros depois conseguiram fazer a abordagem. Quatro homens conseguiram sair do carro em direção a uma comunidade e somente um deles, o condutor de 18 anos, foi capturado.

Durante uma consulta no sistema do Detran-RJ, os policiais constataram que o veículo tinha sido roubado nesta segunda-feira. O proprietário do carro foi acionado. Na sede da Polícia Rodoviária Federal, o dono do veículo reconheceu que o jovem de 18 anos era um dos integrantes da ação criminosa. O veículo e o suspeito do roubo foram conduzidos à 74ª DP (Alcântara) onde a ocorrência foi registrada.