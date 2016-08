PRF prende carregamento de cocaína e maconha

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito de tráfico de entorpecentes, em uma abordagem na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Magé, na Região Metropolitana do Rio, na terça-feira (30). Ele transportava centenas de pinos de cocaína, maconha e ‘cheirinho da loló’. Os entorpecentes seriam revendidos em Minas Gerais, de acordo com o suspeito.

Os policiais faziam uma ronda na rodovia, quando suspeitaram do motorista de um Gol branco e decidiram abordá-lo. Ao revistarem o carro, encontraram duas sacolas plásticas embaixo do banco do motorista. Dentro delas, havia 475 pinos de cocaína, cinco trouxinhas de maconha e dois frascos de ‘cheirinho da loló’.

O homem disse ter pago R$ 10 em cada pino de cocaína e R$ 50 por trouxinha de maconha, em uma comunidade de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Ele contou ainda que revenderia as drogas em Leopoldina, Minas Gerais.

A ocorrência foi encaminhada à 66ª DP (Piabetá), onde o suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes. A pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.