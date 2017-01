PRF prende assaltante na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada deste sábado, um homem suspeito de roubar veículos de carga na Via Dutra. Com ele, foram apreendidos um revólver do tipo garrucha e um fuzil de ar comprimido, modelo M16, arma não-letal usada em simulações e treinos militares.

Os agentes estavam em ronda de rotina quando abordaram o suspeito na altura de Seropédica, após uma denúncia sobre ocupantes de um carro prata que teriam tentado roubar um caminhão. Houve perseguição e três homens conseguiram fugir correndo para uma área de mata, mas um dos suspeito foi alcançado e acabou preso.