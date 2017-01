PRF flagra furto de petróleo e apreende caminhão tanque em Duque de Caxias

Um caminhão tanque foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de ontem, em Duque de Caxias. O veículo estava com carregamento de petróleo que teria sido furtado da Petrobrás. A ação fez parte da operação “Rota Segura”, que reforça o policiamento nas Rodoviárias Federais do Estado e contou com o apoio da Força Nacional.

Uma ronda era feita pelos policiais na Rodovia Washington Luís (BR-040), quando foram avisados que havia um caminhão em atitude suspeita, estacionado num terreno próximo. Ao perceberem viaturas se aproximando, os suspeitos fugiram. Um carro foi encontrado aberto e com a chave de ignição. O caminhão estava sendo carregado através de uma tubulação clandestina.

A equipe da Transpetro confirmou que tratava-se de furto de petróleo dos dutos da Petrobrás. O carregamento irregular ocasionou um derramamento no solo, causando danos ambientais. O caso foi encaminhado à Delegacia dos Serviços Delegados da Policia Civil.