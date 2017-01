PRF apreende carreta com madeira ilegal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira, uma carreta com madeira ilegal, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Petrópolis, na Região Serrana. A carga vinha do Pará e seria entregue em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, e em Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo a PRF, os donos da mercadoria devem pagar uma multa de mais de R$ 20 mil.

Os policiais encontraram a carreta durante uma blitz na rodovia. Eles detectaram que a quantidade de madeira informada na Guia Florestal era menor do que a transportada. A PRF informou que havia diversas espécies de madeira serrada, como cedrinho, cedro rosa, entre outras.

Funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram acionados no local. Na ocasião, foi realizado ainda um auto de apreensão da madeira e da carreta usada no transporte.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), onde será apurada a responsabilidade criminal da transportadora, da madeireira e das empresas que iriam receber a madeira.