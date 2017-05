PRF acha joias avaliadas em R$ 10 milhões dentro de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu joias avaliadas em mais de R$ 10 milhões, em uma fiscalização realizada na Via Dutra, em Itatiaia, no Sul Fluminense, na noite desta quinta-feira. Elas estavam escondidas na blindagem de um Jetta, e o motorista não possuía nota fiscal das peças.

Todas as joias, armazenadas em estojos, tinham etiquetas com o valor das peças, totalizando R$ 10,5 milhões. Somente uma delas estava avaliada em aproximadamente R$ 1,12 milhão.

O motorista seguia no sentido Rio de Janeiro. Tanto ele quanto o advogado disseram que as joias pertenciam à empresa Sara Joias, cujo o dono também é proprietário do veículo em que estavam.

A ocorrência foi levada para o Posto Fiscal de Nhangapi em Itatiaia, onde o motorista foi enquadrado em crime contra a ordem tributária.

