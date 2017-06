Preventiva de suspeito de espancar ex-mulher é pedida

A prisão preventiva de Douglas William Santos Morais, suspeito de espancar a ex-mulher, foi pedida ontem pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda.

A vítima denunciou as agressões através do Facebook. Nas imagens, ela aparece com marcas de hematomas nos olhos, pescoço e braços. Danila Areal, de 28 anos, relatou que o caso mais recente ocorreu no último sábado, um mês após a separação, em Volta Redonda, Sul Fluminense. “Eu fui agredida por ele durante oito anos, desde os primeiros meses de relacionamento, mas não tinha coragem de denunciar”, revelou.

Danila conta que o ex-companheiro, de 39 anos, não entrou em contato após sua publicação nas redes sociais. “A última vez que eu o vi foi no sábado. No entanto, ele mandou dois amigos dele no hospital que eu estava. Acho que para ver o estrago que ele tinha feito”. A autonôma conta que o homem soube dos seus planos de compartilhar a agressão e pediu para que uma amiga fosse até sua casa. “Ela foi me acovardar e disse que ele faria coisa pior caso a história vazasse.”

A vítima afirma que ligou 17 vezes para o número 190 da Polícia Militar, mas não recebeu qualquer tipo de ajuda.