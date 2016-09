Preso homem suspeito de matar PM

Policiais do 20º BPM (Mesquita), prenderam nesta terça-feira, o suspeito de participar da morte do policial militar Delaney da Silva Barbosa, no dia 23 de julho, no bairro Rosa dos Ventos. Matheus Falcão Pinheiro Guimarães, conhecido como Matheuzinho, de 19 anos, estava dentro de um ônibus com destino a Itaguaí, na altura de Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu.

De acordo com a polícia, dois suspeitos ainda estão foragidos: Lucas Rodrigues da Silva Falcão, de 19 anos, conhecido como Buchecha, e Wallace Jefferson Marinho, de 18, também conhecido como Jogador.

Matheus foi encaminhado para 52º DP (Nova Iguaçu), onde a ocorrência foi registrada. Ele será levado depois para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 4° Cartório da 4ª Vara Criminal, com pedido de prisão temporária de 30 dias, pelos crimes de homicídio qualificado, crime tentado e homicídio simples.