Preso em flagrante acusado de estupro de vulnerável

Policiais Civis da 58°DP (Posse) prenderam em flagrante nesta terça feira (31), no bairro Andrade Araújo, Nova Iguaçu, José Caetano, 48 anos, acusado de porte ilegal de armas e armazenamento de imagens de conteúdos sexual explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo a polícia civil, o acusado já estava sendo investigado por estupro vulnerável em 2016 , contra uma criança que, na época tinha 11 anos. Um parente denunciou as conversas que ele tinha com a criança, chamando-a de “meu amor” e dizendo que a amava. Além disso, chegou a enviar até foto íntima. ainda segundo a polícia civil em uma oportunidade o acusado tentou beijar a vítima na boca e tentou despi-la. Ele se aproveitava da intimidade que tinha com a família e chegava a passar até mesmo fins de semana na casa da menina, abusando dela quando tinha oportunidade.