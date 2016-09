Prefeitura inaugura quadra doada pela Fundação Cruyff

A Prefeitura de Nova Iguaçu inaugura hoje, no Centro Olímpico, a quadra poliesportiva coberta para futebol de cegos, goalball e outras modalidades. A Fundação Cruyff investiu R$ 500 mil e a quadra foi o legado deixado pela Olimpíada realizada no Rio de Janeiro. A solenidade contará com a presença da ministra de Esporte da Holanda, Edith Schippers, do secretário de Esporte e Lazer, Adriano Santos, além da filha do ex-craque holandês, Johan Cruyff, Susila Cruyff. O grupo de capoeira da Vila Olímpica, comandado pelo mestre Chumbinho, fará uma apresentação.

O secretário de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, Adriano Santos, explicou que a previsão é que as atividades comecem em outubro na quadra poliesportiva, com um projeto de iniciação ao handebol, esporte em que Nova Iguaçu tem tradição. “Pretendemos fazer uma gestão compartilhada com a Confederação Brasileira de Handebol. Acredito que teremos cerca de mil atletas e paratletas inscritos. Quero destacar que as atividades paraolímpicas serão comandadas pela Urece (Associação de Esporte e Cultura para Cegos)”, frisou Adriano.

Durante visita em Nova Iguaçu, o presidente da Urece, Anderson Dias da Fonseca, destacou que não encontrou obstáculo por parte da Prefeitura para ceder o espaço para a construção da quadra, agilizando assim todo o processo. “O local onde a quadra esportiva será construída é de fácil acesso. Agora, as pessoas com deficiência terão mais uma referência em Nova Iguaçu e na Baixada Fluminense, pois esporte e cidadania caminham juntos. Tudo que sou devo ao esporte”, concluiu Anderson, que é formado e pós-graduado em fisioterapia, além de ser campeão paralímpico, tricampeão mundial e tricampeão sul-americano de futebol para cegos.