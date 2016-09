Prefeitura fecha UPA do Bom Pastor

Devido à crise que assola o Estado, a Prefeitura de Belford Roxo está tentando, a mais de um ano, encontrar meios para conseguir manter a única Unidade de Pronto Atendimento da cidade, a UPA de Bom Pastor. Mas, devido a falta de repasse do Governo Estadual a mesma pode fechar as portas.

Na Unidade de Pronto Atendimento, falta desde medicamentos a produtos básicos de limpeza. Sem contar o salário em atraso dos profissionais de saúde. O que vem dificultando o atendimento aos pacientes. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, vinha, desde 2015, utilizando recursos próprios para sustentar as despesas da unidade, o que hoje já não está sendo mais possível.

Assim, pensando no bem estar da população, a Secretaria Municipal de Saúde, enviou um ofício para a Secretaria Estadual cobrando, em 15 dias, um posicionamento referente ao rombo de mais de R$ 9 milhões de reais no repasse para a UPA. Caso não receba o repasse, a UPA Bom Pastor fechará as portas.

“Já não temos mais recursos para custearmos, sozinhos, os gastos da UPA Bom Pastor. Por conta da falta de repasse, hoje, o Município está enfrentando uma crise jamais vista. Não queremos de forma alguma ter que tomar esta atitude, mas a decisão já não está em nossas mãos, o Estado deve fazer este repasse para que nós possamos continuar com o funcionamento da unidade”, disse o secretário de Saúde Marcio Valério.