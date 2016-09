Prefeitura define metas para gerar mais empregos

O Prefeito de Seropédica, Alcir Martinazzo, recebeu em seu gabinete na última segunda-feira (5) representantes das empresas Procter & Gamble (P&G) e Real Rio. Primeiramente ele dialogou com os representantes da P&G, Francisco Bernandes Costa Filho (gerente jurídico e de relações governamentais da América Latina), Carolina Augusto (gerente da P&G Seropédica) e Eduardo Gabriel (gerente de Projetos). Convocado pelo Prefeito, o gerente Charles Valença representou a empresa Expresso Real Rio.

No diálogo inicial, houve debate a respeito de ações que devem ser realizadas para que a empresa inicie ainda este ano a ampliação dos produtos fabricados em Seropédica, a nova operação aumentará a arrecadação do município, gerando mais de R$ 1 milhão de reais por mês através do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Além disso, 240 novos empregos diretos serão gerados em Seropédica, além dos indiretos e do impulsionamento da economia local devido à necessidade de fornecedores por P&G.

A reunião primária gerou algumas indagações por parte dos gerentes sobre a disponibilidade de transporte nos horários aos quais serão programados os turnos que serão gerados a partir das novas 240 vagas de emprego. O gerente da empresa Expresso Real Rio, Charles Valença, dialogou com todos a pedido do prefeito Martinazzo, demonstrando total disponibilidade por parte da Real Rio em tentar auxiliar a Prefeitura de Seropédica e a P&G na resolução dessa questão.