Prefeitura de Nova Iguaçu inaugura sede do Cras

A secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu, Cristina Quaresma, inaugurou nesta sexta-feira (09) as novas instalações do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Jardim Paraíso, que faz acompanhamento mensalmente de 900 famílias. A unidade atende também aos bairros KM 32, Jardim Guandu, Grão-Pará, Prados Verdes, Pantanal, Dom Bosco, Campo Belo e Lagoinha, entre outras localidades.

Cristina explicou que além de Jardim Paraíso, Nova Iguaçu tem mais nove Cras nos seguintes bairros: Austin, Comendador Soares, Miguel Couto, Vila de Cava, Nova Era, Dom Bosco, Cerâmica, Valverde e Centro. “O Cras de Jardim paraíso funcionava em um local precário. Agora estaremos em um local melhor com mais conforto para as famílias. Pretendo implantar aqui também o trabalho que é feito no Esmuti (Espaço Municipal da Terceira Idade) para idosos. Cada Cras tem cerca de cinco mil famílias referenciadas (já atendidas e encaminhadas para a rede de proteção social). Nova Iguaçu é grande e estamos aos poucos indo a cada bairro. O trabalho é diário”, concluiu a secretária, ao lado da diretora de Proteção Básica, Micheli Sobral, da subsecretária Cristiane Lamarão e do padre João Batista .

A coordenadora do Cras de Jardim Paraíso, Martha Cristina Ribeiro, destacou que o projeto oferece diversos serviços como acompanhamento família, convivência e fortalecimento de vínculos, cadastro único (que inclui programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, entre outros), além de oferecer curso de informática, inglês, canto, dança, biscuit. “Temos também oficinas de leitura e horta comunitária. Oferecemos também acompanhamento com assistência social e psicólogo”, encerrou a coordenadora, enfatizando que a falta de renda salarial é uma das principais demandas do Cras.

A sede de Jardim Paraíso funciona na Rua Dália, lote 8, quadra 10.