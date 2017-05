Prefeitura de Mesquita oferece ‘Dia da Beleza’ no Hospital da Mãe

A Prefeitura de Mesquita e o Instituto NYOÁ ofereceram no Hospital da Mãe, localizado no bairro de Rocha Sobrinho, na última quinta-feira, dia 25 de maio, o ‘Dia da Beleza’ para 50 mulheres que estão com seus bebês em tratamento na Unidade Intermediaria (UI). O objetivo foi proporcionar o bem-estar e elevar a autoestima das mães.

Além de maquiagem, design de sobrancelhas e limpeza de pele, as 30 profissionais do centro de estética promoveram momentos agradáveis para as mulheres. Três dias após o nascimento da filha, Luana Paiva, 19 anos, sentiu-se melhor com o novo visual. “É tudo de bom depois de um parto. A gente ainda está acamada, com dor e a maquiagem ajuda a gente se sentir mais bonita”, opinou.

A equipe da Secretaria de Assistência Social (SEMAS), também esteve presente registrando os bebês de famílias que já fazem parte do CadÚnico no sistema, e até acrescentando novos beneficiários aos programas sociais. Segundo a secretária da SEMAS, Cristina Quaresma, a atividade teve o objetivo de valorizar a mulher. “Viemos para levantar autoestima das pacientes. E como era esperado, tivemos uma grande receptividade de todas ”, afirmou.

Emocionada também ficou a paciente Stefany Souza, 19 anos, ao se ver com um novo visual. Mãe de uma menina de 14 dias, ela aprovou o evento. “Gostei muito. É a primeira vez que vi esse tipo de serviço em hospital”, destacou.