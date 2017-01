Prefeitura de Meriti começa serviço de dragagem de canais poluídos

Após as inúmeras reclamações dos moradores do bairro da Vila São João, em São João de Meriti, a nova gestão que assumiu a cidade se mobilizou para resolver o problema no local. A região é cercada pelo Canal do Dique que, segundo a prefeitura, está 70% assoreado. Para minimizar os problemas proveniente de enchentes, principalmente durante o verão que a incidência de pancadas de chuva é maior, a administração municipal começou a fazer, na última segunda-feira, o processo de dragagem do córrego.

Durante os próximos 30 dias, o cenário no local será de retroescavadeiras, caminhões e homões retirando todos os detritos armazenados ao longo dos 1.200 metros das águas do rio. “Há mais de 14 anos que ninguém dragava esse rio. Então, qualquer chuvinha que dava, a população aqui ficava debaixo d’água. Com certeza, com essa obra, nós vamos minimizar o impacto das chuvas nessa região” disse o engenheiro e secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio José, de 48 anos.

A iniciativa foi comemorada pelo novo prefeito de Meriti, Dr. João, que firmou um acordo com as empresas já existentes no município para dragar o canal. Ou seja, não foi gasto mais nenhum centavo de verba municipal. “Fizemos um Termo de Ajustamento de Condutas (TAC) com empresas já contratadas pela prefeitura para fazer esse tipo de serviço. Essas máquinas e caminhões estavam parados e agora vão voltar a funcionar e dragar os canais da cidade” afirmou Dr. João.

A promessa é de que os 12 canais que passam por São João de Meriti sejam dragados nos próximos meses.