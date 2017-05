Prefeitura de Caxias deposita mais uma remessa de pagamentos

A Prefeitura de Duque de Caxias está depositando, nesta terça-feira (16), mais uma remessa de pagamento dos funcionários ativos e inativos, referente ao mês de abril. Com a folha de hoje, a PMDC completou o pagamento de todos os servidores da ativa e, através do IPMDC, contempla mais um grande número de aposentados e pensionistas, pagando os salários dos funcionários que ganham de R$ 6.000,00 a R$ 9.000,00 líquidos, chegando a 85,70% dos inativos em mais uma folha de R$ 7.483.312,00.

Vale ressaltar que os servidores devem aguardar o processamento bancário para que os valores estejam disponíveis nas contas. Desde que assumiu o governo municipal, em janeiro, o prefeito Washington Reis vem fazendo um grande esforço orçamentário para sanar as dívidas deixadas pela administração anterior, que incluíam pagamentos atrasados de fornecedores e servidores municipais.

Em cerca de cinco meses de governo, a Prefeitura vem pagando todos os salários de 2017 em dia, além de já ter acertado outras três folhas do ano anterior, com os pagamentos atrasados de outubro, novembro e o 13º salário. Todos os recursos que entram no caixa da Prefeitura têm sido destinados ao pagamento dos servidores.