Prefeito de Belford Roxo anuncia reestruturação da Rodoviária do Lote XV

O compromisso do Prefeito de Belford Roxo, Waguinho, e do secretário da Casa Civil, Márcio Canella, é garantir uma cidade com melhores condições de vida para a população, e dentro do projeto ‘Seu Bairro de Cara Nova’ chegou à vez do Terminal Rodoviário Lote XV, bairro do mesmo nome. O terminal vai passar por uma completa reestruturação para garantir o conforto a todos que utilizam o transporte coletivo na região. A obra que estava parada a cerca de dois anos, será retomada na próxima segunda-feira (22).

A reforma anunciada pelo prefeito Waguinho vai beneficiar milhares de pessoas que utilizam o transporte coletivo. “A intervenção vai proporcionar uma melhor qualidade de vida aos passageiros que terão mais conforto e segurança no embarque e desembarque”, enfatizou o prefeito. Já o secretário da Casa Civil, Márcio Canella, falou da estrutura que contará com a construção de nova cobertura. “Além de melhorar o visual e segurança, a rodoviária vai ganhar banheiros, bancos, novo piso, melhor iluminação, cobertura do ponto de ônibus anexo, novas calçadas, readequação das baias de ônibus e a reforma dos seis quiosques”, informou.