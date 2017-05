Prefeito busca recursos para melhorar saúde de Belford Roxo

O prefeito Waguinho e o secretario da Casa Civil, Marcio Canella, se reuniram nesta quarta-feira (10), no Ministério da Saúde, em Brasília, com o Ministro Ricardo Barros. Entendendo a urgência em fazer funcionar a Saúde na cidade, o prefeito foi em busca de recursos para dar um basta nessa situação e garantir atendimento de qualidade para toda população, com atendimento 24 horas por dia.

Durante o encontro que contou com o secretário de Saúde, Silvano, o secretário do fundo de Saúde, Andrade, o Deputado Federal, Simão Sessim e o secretário Executivo Danielzinho, foram feitas importantes solicitações que vão alavancar a Saúde da nossa cidade: ampliação das equipes da Saúde da Família, 3 unidades móveis com consultório odontológico, qualificação da UPA, aquisição de 20 equipes da saúde bucal, financiamento de custeio do hospital Municipal e da unidade mista do lote XV e um Centro Especializado de Reabilitação.