Prazo para inscrição no Enem termina nesta sexta-feira

As inscrições para a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encerram às 23h59 desta sexta-feira (19). Segundo balanço parcial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), às 11h de quinta (18) o sistema registrava 5.210.305 inscrições.