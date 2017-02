Postos do Rio Poupa Tempo voltam a funcionar

A interrupção nas atividades nas quatro unidades do programa, na sexta-feira (10), foi provocada pela crise financeira do estado. Os funcionários estão sem pagamento dos vales transporte e refeição. Juntos, os postos atendiam cerca de nove mil pessoas por dia. Não há previsão para normalização completa dos serviços.

A Secretaria Estadual do Trabalho informou que os trabalhadores que já estavam agendados para o Rio Poupa Tempo que estão fechados vão receber um comunicado por meio do telefone, cadastrado no momento do registro, e serão encaminhados a outros postos para concluir o atendimento.