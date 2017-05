Postos do Detran passam a funcionar à noite

A partir da próxima segunda-feira (10), os postos de vistoria do Detran passarão a funcionar até as 22h. Com isso, serão oferecidas 2.120 vagas de licenciamento anual a mais por dia, totalizando 12.939. A medida dará mais comodidade aos clientes, que poderão optar por realizar o serviço até mesmo fora do horário comercial.