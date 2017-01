População presencia posse de prefeito em Mesquita

Centenas de pessoas acompanharam a posse do prefeito Jorge Miranda (PSDB), além do vice Waltinho Paixão (PROS) e dos doze vereadores eleitos no município. A cerimônia aconteceu no Passo Municipal. O ex-prefeito Gelsinho Guerreiro não compareceu ao evento.

Com problemas como o lixo acumulado, salários atrasados e dívidas com fornecedores, a nova gestão terá um desafio imenso pela frente. “Estamos pegando o governo completamente arrasado em todas as áreas, não temos um legado sequer nessa administração pública. Não temos um legado sequer dessa administração pública Eu queria fazer uma ressalva, não foi de três meses para cá por que isso não se acaba de três meses para cá. Isso já começou errado a partir do momento que tiraram o Waltinho Paixão de onde era o lugar dele como vice-prefeito”, declarou o prefeito.