Polos de educação de São João de Meriti e Nova Iguaçu iniciam suas atividades

Os Polos de Educação Permanente de São João de Meriti e de Nova Iguaçu iniciaram as suas atividades nos dias 22 e 24, respectivamente, promovendo a capacitação dos cuidadores que atuam nas Residências Terapêuticas de Saúde Mental. As aulas, ministradas pela coordenadora do NEP/Telessaúde/Cisbaf, Dra. Sônia Zimbaro, pela psicóloga Ana Lúcia Borges, pelos enfermeiros Ana Lúcia Guimarães e Fábio Oliveira, focaram orientações preventivas e de atualização. O objetivo do curso livre é a qualificação da assistência prestada aos moradores portadores de distúrbios psiquiátricos.

Em São João de Meriti, o subsecretário de Saúde, Bruno de Castro, deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância do curso. “Aproveitem a experiência que a equipe do NEP/Cisbaf possui para aperfeiçoarem sua atividade, troquem informações e tirem suas dúvidas para que o curso seja o mais proveitoso possível”, declarou.

Os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti sediam os três polos de educação permanente da Baixada Fluminense.