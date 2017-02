Policiamento segue normal nas ruas do RJ

A movimentação é considerada normal no Rio de Janeiro no início da manhã desta sexta-feira (10) e o policiamento segue nas ruas. Alguns familiares de policiais fazem protestos em alguns batalhões, mas não está atrapalhando a ida dos policiais para as ruas.

Ao longo de toda semana, circularam vários boatos nas redes sociais que os policiais militares fariam uma greve nesta sexta. A PM não confirma qualquer paralisação ou ocupação nos batalhões. De acordo com a corporação, o policiamento segue normal em todo o estado do Rio. “O patrulhamento está transcorrendo normalmente. De fato, estamos lidando com uma grande insatisfação da tropa, uma vez que ainda estamos ansiando pelo 13º salário, o pagamento do salário em dia e várias questões que são direito dos policiais”, explicou o Major Ivan Blaz, porta-voz da Polícia Militar.

Via G1