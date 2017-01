Policial reage e mata bandido na Av. Brasil

Um suspeito morreu após um policial militar reagir a tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona da Leopodina do Rio, na tarde do último sábado. O PM estava de folga e passava pela via com a sua moto, quando foi anunciado o roubo. O policia reagiu e matou um suspeito, cujo nome ainda não foi identificado. O comparsa, Natan Peixoto Alves, de 19 anos, foi preso.

Uma perícia foi feita no local para entender como aconteceu o caso. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) é a responsável pelo caso.