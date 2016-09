Policial reage a assalto e atinge criminosos

Dois criminosos tentaram roubar um estabelecimento comercial próximo à Praça do Skate, na rua Baptista de Moraes, em São João de Meriti, na tarde desta sexta-feira. A vítima do roubo, um policial civil, reagiu e atingiu os dois marginais. De acordo com a Polícia Militar, um revólver calibre 38 foi encontrado no local.

Os assaltantes foram encaminhados para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. O estado de saúde da dupla ainda não foi informado. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).