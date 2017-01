Policial que matou irmã recebe liberdade provisória

O policial Fernando Rogério de Souza, suspeito de matar a irmã no Humaitá na noite do último domingo, está solto e de volta à rua Maria Eugênia, em Ipanema. A informação é da Polícia Civil. Ele está em liberdade provisória, com obrigação de condenação. Quem controla a internação, segundo a Civil, é o Tribunal de Justiça.

O PM foi preso e levado para a 10ª DP, em Botafogo, e encaminhado para unidade de psiquiatria do Instituto Philipe Pinel. De acordo com a mulher do suspeito, cunhada da vítima, foram mais de 30 minutos de briga e tiros no dia do crime.