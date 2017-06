Policial militar é morto em assalto

Um policial militar foi morto após ser baleado no peito em um assalto, na manhã de ontem, no bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio. De acordo com informações do 3º BPM (Méier), o sargento Rubens Nei Bernardo Venceslau, de 44 anos, foi atingido no momento em que bandidos roubaram sua moto e arma na Rua do Rocha.

Ainda de acordo com a coorporação, o PM chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. Rubens era lotado no Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), e deixou uma mulher e uma filha. Segundo o 3º BPM, policiais ainda procuram os suspeitos de cometer o crime.