Policial mata esposa com tiro no peito em frente à filha de cinco anos

Um policial matou a própria esposa com um tiro no peito na frente da filha de 5 anos, na manhã desta terça-feira. O crime aconteceu no bairro do Curado lll, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Sheila Cavalcante era dona de casa e completaria 42 anos nesta quarta-feira.

De acordo com informações da família da vítima, o comissário de polícia Geraldo da Silva Bezerra, de 41 anos, confessou o crime e alegou ter atirado na vítima. A família conta que ele sempre teve um comportamento tranquilo. Porém, nos últimos dias o policial andava alterado. O casal estava junto há mais de 15 anos.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Sob a acusação de crime triplamente qualificado por motivo fútil e por não ter dado possibilidade de defesa à vítima, além de feminicídio, Geraldo foi encaminhado para audiência de custódia e espera decisão para ser transferido para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, Região Metropolitana de Recife.