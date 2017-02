Policial é morto em casa em Maricá

Eduardo Ribeiro Paraguai, 36 anos, foi morto dentro de casa, em Maricá, na tarde deste domingo. O homem era policial militar. Informações vindas do 4° BPM (São Cristóvão), onde Eduardo era lotado, dizem que um homem pulou o muro da casa do soldado e disparou contra ele. O principal suspeito do crime é o ex-marido da namorada de Eduardo.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) realizou perícia no local do crime e está investigando o crime. Segundo os agentes “um procedimento policial foi instaurado e diligências estão em andamento para identificar e localizar o autor do crime”.