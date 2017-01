Policial é esfaqueado pela própria esposa

Um policial civil foi esfaqueado, na tarde desta segunda-feira, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. De acordo com informações da Polícia Militar, os golpes foram desferidos pela própria esposa do agente.

A vítima, identificada como Sérgio Luiz de Almeida Junior, lotado na 17ªDP (São Cristóvão), foi encaminhada para o Hospital municipal Lourenço Jorge. Segundo informações iniciais, ele foi atingido na cabeça, no braço e no tórax. O policial passa por cirurgia, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A ocorrência foi registrada na 41°DP (Tanque).