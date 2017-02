PMs são presos com armas raspadas em Caxias

Dois cabos da PM foram presos com outros dois suspeitos, no inicio da noite da última sexta-feira, em Duque de Caxias. Eles circulavam pelo município em um carro roubado, vestindo coletes a prova de bala e camisas onde se lia a inscrição ‘Polícia’. Como eles havia um revólver e duas pistolas com numeração raspadas, além de uma réplica de fuzil.

Os agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) localizaram os supeitos em um posto de gasolina na Avenida Presidente Kennedy, altura de Gramacho. Os policiais foram avisados por populares minutos antes, sobre a presença de um Renault Logan de cor prata ocupado por homens fortemente armados que estariam praticando assaltos em série na região. O Veículo foi roubado na área 22°DP, Penha, Zona Norte do Rio.

Os dois cabos foram identificados como: Adilson José de Napoleão Filho, 39 anos, lotado 19° BPM (Copacabana) e Jerônimo Henrique Moreira Soares, 42 anos, vinculado ao Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos (BPGE). Os outros dois presos foram identificados como Luciano da Silva Gonçalves, 39 anos e Rafael de Almeida, de 36. Eles foram levados para a sede especializada, onde continuam sob custódia e aguardando advogados. O grupo não deu informações a respeito o ocorrido e só falarão na presença dos advogados.

Curtir isso: Curtir Carregando...