Policiais são baleados durante tiroteio

Dois policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram feridos em um intenso tiroteio no Complexo do Alemão, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira. Um dos agentes foi atingido por estilhaços de granada. Eles foram socorridos no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, em estado estável.

De acordo com a UPP, policiais faziam um patrulhamento e foram recebidos a tiros por homens armados, na altura do Campo do Seu Zé. A unidade comunicou que o policiamento está reforçado na região e buscas estão sendo realizadas para tentar localizar os suspeitos.