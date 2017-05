Policiais são atacados a tiros em comunidade

Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, foram atacados a tiros por traficantes, na manhã de ontem. Os PMs reagiram, segundo a assessoria de imprensa das UPPs. O confronto foi no Morro do Amor. Não há informações de feridos.

Os policiais haviam ido até a comunidade do Amor após disparos terem sido ouvidos na região. Ao chegarem, se tornaram alvos de tiros. Buscas estão sendo feitas aos suspeitos.