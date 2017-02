Na manhã desta segunda-feira (20), policiais do 41ºBPM (Irajá), recuperaram uma carga de um caminhão que transportava doces. O veículo tinha sido roubado e estava parado na Estrada do Camboatá, na Pavuna, Zona Norte do Rio. A carga recuperada tinha aproximadamente 10.000 quilos de doces. O motorista e o ajudante foram resgatados sem ferimentos.