Policiais entram em confronto com bandidos em São João de Meriti

Na madrugada desta Terça-feira (14), durante o cumprimento da opol de baseamento no morro do Carrapato, São João de Meriti, policiais entraram em confronto com um número de elementos não identificados, armados com fuzis que efetuavam contra o Trailer da PMERJ e a guarnição do PPC Jardim Metrópoles. O SD PM de Brito que se encontrava no interior do Trailer, acabou sendo ferido por estilhaços do lado direito da cabeça, altura da orelha, mas se encontra bem.

Até o momento não temos notícias sobre quem estava atirado nos policiais.