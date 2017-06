Policiais de UPP são atacados a tiros em duas comunidades na Zona Norte do Rio

Agentes das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) da favela do Jacarezinho e do Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio, foram atacados a tiros, na manhã desta segunda-feira. Não há notícias de feridos nos episódios. Também não houve prisões e apreensões.

Segundo a assessoria de imprensa das UPPs, o tiroteio no Jacarezinho foi por volta das 8h30. Os policiais faziam um patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Beco do Aquário, quando foram alvos de disparos de traficantes. Houve confronto.

Na Mangueira, os agentes foram checar uma denúncia na localidade conhecida como Elvis e foram recebidos a tiros por bandidos e revidaram os disparos.