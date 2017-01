Policiais apreendem quase uma tonelada de maconha

Policiais do Batalhão de Ação com Cães (BAC) apreenderam, na tarde desta quinta-feira, quase uma tonelada de maconha durante uma operação nas comunidades da Nova Holanda e do Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Na ação, os PMs prenderam ainda um homem foragido da Justiça.

Na ação, houve confronto nas comunidades, mas não há registros de feridos. Os policiais encontraram também dois rádiotransmissores, uma balança e material para embalar a droga. A ação foi realizada pelo Comando de Operações Especiais (COE), por meio do BAC, do Batalhão de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).