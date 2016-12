Policiais apreendem carga de cigarro contrabandeada

Na tarde desta terça-feira, equipe do Setor de Inteligência do 41° BPM (Irajá) foram verificar denúncia de prática criminosa na Rua Maria Joaquina, na Pavuna, Zona Norte do Rio. No local, os policiais militares encontraram dois suspeitos com caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai. Os dois homens foram presos e os produtos apreendidos, sendo conduzidos para registro do fato na Central de Garantias Norte.

No mesmo dia, uma outra guarnição do 41° BPM (Irajá) patrulhava pela Estrada do Camboatá, em Guadalupe, quando notou uma situação suspeita na cabine de um caminho. A viatura conseguiu interceptar o veículo e prender um homem que roubava a carga de móveis, levando junto motorista e ajudante. Ocorrência encaminhada para a Cidade da Polícia.