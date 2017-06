Polícia suspeitos de matar ator com golpes de taco

Policiais da Delegacia de Homicídios (DH) prenderam, nesta segunda-feira, pai e filho suspeitos de matar a golpes de tacos de beisebol, no último dia 1º, o ator Eliton Torres, de 23 anos, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. Raul Soares Neto, de 46 anos, e Lucas Almeida Soares, de 21, tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos. A investigação foi presidida pelo delegado Daniel Rosa.

A vítima morava em Ramos e saiu para comemorar o aniversário com os amigos. Eliton foi atingido diversas vezes ao passar em frente da casa onde moravam os suspeitos, com quem tinha uma antiga rixa. Raul Soares trabalhava como assessor do vereador Chiquinho da Mangueira e foi exonerado.