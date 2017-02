Polícia recupera cargas roubadas

Na manhã deste sábado, após receber denúncia, policiais do 41ºBPM (Irajá) se deslocaram para a Estrada do Camboatá, em Anchieta, onde haveria duas carretas roubadas, transportando material perecível (carne). Chegando ao local, equipe foi recebida por tiros vindos do alto da comunidade do Gogó e houve confronto. Ao cessar dos disparos, os policiais encontraram as duas carretas: uma com a carga intacta e a outro com a carga desfalcada. A patrulha apresentou os fatos e registro na Cidade da Polícia.