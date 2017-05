Polícia recupera carga de R$ 5 milhões

Agentes interceptaram uma quadrilha de 13 pessoas que levavam um caminhão de produtos roubados.

Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam na madrugada do último sábado, 13 homens , sendo um menor de 17 anos, do Conjunto de Favelas do Alemão, que tinham acabado de roubar três caminhões abarrotados de produtos eletroeletrônicos de um depósito em Araruama, na Região dos Lagos. A quadrilha foi presa na Rodovia Niterói-Manilha, na Região Metropolitana.

Segundo o delegado da DRFA Alessandro Petralanda, 30 policiais da DRFA, Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), interceptaram a quadrilha que voltava com a carga roubada avaliada em R$ 5 milhões, e que seria descarregado no Alemão. Entre os produtos apreendidos estão celulares, tablets, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos como TVs de Led, fogões e aparelhos de ar condicionado.

