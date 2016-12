Polícia recupera cabos roubados avaliados em R$ 1 milhão

O roubo de cabos de energia é recorrente no Rio de Janeiro e a Polícia Civil descobriu qual é o destino de boa parte desse material: um galpão na Avenida Itaoca, em Bonsucesso, na Zona Norte da cidade, próximo ao conjunto de favelas do Alemão. O material recuperado no local foi avaliado em cerca de R$1 milhão.

Policiais da 28ª DP (Campinho) encontraram vários rolos de fios e cobres furtados, além de peças de carros roubados. Um equipamento usado para desencapar os fios também foi apreendido. Técnicos de uma empresa de telefonia foram acionados para identificar parte do material encontrado e fizeram a estimativa do valor. A polícia agora quer identificar os responsáveis pelo galpão.

Os objetos encontrados foram apreendidos e perícia será realizada no local. A investigação está em andamento para identificar os responsáveis pelo imóvel e demais envolvidos no crime.